民進黨選對會建議徵召選彰縣長 陳素月：全力以赴

（中央社記者鄭維真彰化24日電）民進黨選對會今天建議中執會徵召民進黨立委陳素月參選2026年彰化縣長，陳素月表示，會全力以赴應戰，首先黨內共識極為重要，將盡快拜會黨內公職。

民進黨立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前彰化市長邱建富先前皆表態投入2026年彰化縣長選舉，民進黨16日完成「類初選」民調，17日公布結果，陳素月民調領先。民進黨選舉對策委員會今天開會達成共識，建議中執會徵召陳素月參選2026彰化縣長。

陳素月接受中央社記者訪問表示，將全力以赴，首先民進黨內共識非常重要，她會盡快邀約拜會黨內公職，對於未來一年所面臨的挑戰絕不掉以輕心，會謹慎走好每一步，且將針對彰化縣發展願景拜會各領域專業人士，廣泛聽取意見。

黃秀芳今天在臉書（Facebook）發文表示，這次類初選已翻頁，但是讓彰化更好的願景卻永遠都是她心中進行式，對於選對會建議徵召陳素月為縣長參選人，她表達支持，也希望黨內團結贏得最後勝選。

林世賢也表達支持陳素月，希望未來陳素月能對產業發展多琢磨，提出適當的產業政策。

邱建富發布新聞稿表示，他已經以雙掛號寄出民調複查申請，希望選對會提供完整、可供檢視的民意調查報告書，讓過程公開透明才能服眾。對於後續規劃，邱建富說，他不會因此停下腳步，會持續努力、走進基層，「最後要怎麼走，就交給彰化鄉親來決定」。（編輯：李淑華）1141224