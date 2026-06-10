民進黨選對會建議徵召鄭朝方選新竹縣長 對戰徐欣瑩

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（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨選對會今天建議徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，上陣對決國民黨的新竹縣長參選人徐欣瑩；民進黨下午將召開中執會正式通過提名，並召開提名記者會，由兼任黨主席的總統賴清德親自為鄭朝方繫上競選背帶。

這也是鄭朝方自2018年首度角逐後，第二度挑戰新竹縣長寶座。

布局年底縣市長選舉，民進黨上午召開選對會。選對會成員、立委陳培瑜會後受訪表示，今天下午就會完成鄭朝方的提名，大家在會議上鼓掌一致通過，非常期待今天下午的提名記者會，也希望參選人可以提出對於新竹的夢想與願景。

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針對其他縣市的布局，陳培瑜回應，今天沒有討論，會議很順利就結束，關於其他縣市的問題，就容待後續選對會再討論。

至於竹北市的交棒規劃，陳培瑜說明，竹北市長的提名權在新竹縣黨部手上，縣黨部現在也要開始討論，當然相關的擬參選人或者是有意願的人，大家都還需要再諮詢各方意見，也許再給新竹縣黨部一些時間，後續會儘早跟大家報告。

媒體追問，由於民進黨7月將召開全代會，今天選對會是否討論整體提名的布局時程。陳培瑜說，歷次選對會上，確實針對金門、馬祖、花蓮都有一些討論，也有把地方上的聲音回饋到選對會來，希望與各地方黨部有更密切溝通，後續當然會持續討論，因為選對會的正式提名工作還沒有結束。

另外，對於民進黨是否徵召澎湖縣長陳光復妻子吳淑瑾「代夫出征」，陳培瑜說，澎湖縣的狀況還在討論當中，大家再稍微等一下。

原已獲提名尋求連任的澎湖縣長陳光復，在今年2月17日（農曆大年初一）在文化局春節公演活動中，不慎跌倒，造成頭部重創昏迷，至今住院3個多月。（編輯：林家嫻）1150610