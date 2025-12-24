民進黨選對會建議：徵召陳素月參選2026彰化縣長

（中央社記者葉素萍台北24日電）迎戰2026地方大選，民進黨選對會今天建議中執會，徵召民進黨立委陳素月參選2026年彰化縣長。

民進黨立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前彰化市長邱建富先前皆表態投入2026年彰化縣長選舉，民進黨16日完成「類初選」民調，17日公布結果，陳素月民調領先。

民進黨選對會今天開會，民進黨發言人吳崢會後表示，選對會確認彰化縣徵召區的民調與協調結果，會中達成共識，建議中執會徵召陳素月參選2026彰化縣長。

與會人士表示，彰化縣「類初選」民調出爐後，黃秀芳、林世賢都展現格局、表達尊重與對黨的支持，但邱建富卻說「不排除脫黨參選」，選對會委員們都有注意到相關發言，至於如何處理，「如果真的有發生，再來討論」。

另外，原本外界看好選對會今天通過徵召基隆市議會議長童子瑋參選2026年基隆市長，不過，選對會今天未達成此決議。

據了解，童子瑋出線的方向明確，但該選區還要走一些程序，包括要有徵詢協調過程，待程序完備後，才會正式拍板。

據指出，原本民進黨中央規劃在下午中執會後召開提名記者會，但北捷重大事件發生後，黨中央考量當前氛圍不適合召開提名記者會，因此，記者會將順延到下週。（編輯：謝佳珍）1141224