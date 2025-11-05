民進黨選對會徵召參選新北市長 蘇巧慧：組最強團隊打贏2026選戰

民進黨選對會今天（5日）開會決議，將向中執會建議，在新北市徵召立委蘇巧慧代表參選2026年新北市長。蘇巧慧下午表示，感謝選對會的推薦，她已經做好準備承擔這個重任，會全力籌組最強的團隊，帶領新北市議員候選人一起打贏2026的選戰。

蘇巧慧下午透過媒體群組回應說，這段時間她走遍新北，許多人給她支持與肯定，感謝選對會的推薦，她已經做好準備承擔這個重任，會全力籌組最強的團隊，帶領民進黨新北市議員候選人一起打贏2026的選戰。

蘇巧慧是現任立委、民進黨新北市黨部主任委員。出生屏東縣、成長於新北市，為前行政院長蘇貞昌女兒，她從台大法律系畢業後律師高考及格，後赴美國攻讀法律，取得波士頓大學與賓州大學法學碩士；2015年宣布投入新北市第5選區立委選舉、2016年當選，首次參選就擊敗時任國民黨立委黃志雄，並擔任三屆立委。

另外，今天也傳出，苗栗縣長部分，傾向徵召縣議員陳品安代表民進黨參選，但與會人士表示，今天並未拍板定案；雲林縣長部分，傳出擬徵召立委劉建國參選，與會人士說，今天沒有特別討論此案。