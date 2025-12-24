民進黨選對會徵召陳素月選彰化縣長 邱建富醞釀「走自己的路」

民進黨選對會徵召陳素月參選彰化縣長，邱建富認為民調不尋常要求調查。（翻攝自臉書）

民進黨布局2026地方大選，選舉對策委員會今（24日）拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，將提報中執會完成提名程序。爭取提名的前彰化市長邱建富日前放話不惜脫黨參選，並質疑民調結果不尋常，今受訪透露已寄出申請複查民調信函，看黨中央如何處理，若有清楚答案會理性面對，「但如果一意孤行，當然我們會走自己的路」。

民進黨立委陳素月、黃秀芳、彰化市長林世賢及前彰化市長邱建富都表態爭取彰化縣長，黨內採「類初選」方式，以民調作為提名參考，陳素月上週透露民調第一名領先，但邱建富質疑陳在短時間內支持度增幅超過5個百分點，認為有異，對於是否支持陳語帶保留，強調「很想選、一定要選」，下一步安排將請示媽祖，脫黨也會列入考慮。

廣告 廣告

綠營人士指出，民調中心做的相關資料都有彌封，候選人如有疑義，隨時可以提起訴求拆封檢驗，但邱建富並未向黨中央正式表達申訴。今天原定進行提名記者會，但由於北捷公安事件，為表達黨對重大事件重視與哀悼，因此順延一週，原則上將在下週開提名記者會。

邱建富表示，對於選對會結果表達遺憾，不過說他沒有提出申訴，讓他覺得很奇怪，因為之前就已經寄出要求複查的信函，昨天再次用雙掛號寄出，認為既然有提出意見，就應該重新討論一次，希望選對會再審慎考慮、討論。至於是否會脫黨參選？邱建富說，會看黨中央怎麼處理，如果他所提出的三大疑點能被合理處理，得到清楚答案，「我們是理性面對，也希望團結，但如果一意孤行，當然我們會走自己的路。」





更多《鏡新聞》報導

法官問「是否有機會讓凶手孝順你們」 割頸案家屬崩潰：睜眼說瞎話

許甫請辭黨職備戰選議員 3藍3綠夾擊拚「成為松山信義的喉舌」

藍白啟動彈劾賴清德程序 黃國昌：全國辦完公聽會預計明年520投票