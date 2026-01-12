民進黨選對會拍板南投縣人選！「牙醫界劉寶傑」温世政對決許淑華

温世政將參選南投縣長。摘自温世政臉書



備戰2026地方選舉，民進黨今（1/12）日召開選對會，會中拍板通過，建議徵召新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，預計週三（14日）中執會通過後正式提名。

現年52歲的温世政出身於草屯，北醫牙醫系、台大臨床牙科研究所碩士畢業，為全國牙醫師國考榜首，從醫25年，也曾率領新北市牙醫師公會，與三峽恩主公醫院等在地診所合作，為三峽車禍傷者提供免費的牙科重建醫療。

民進黨決定推派形象清新的政治素人挑戰現任縣長許淑華，而温世政外形神似知名主持人劉寶傑，也引起不小討論。

更多太報報導

綠營高雄市長初選民調今登場 四陣營全力衝刺拚勝出

民進黨2026縣市長初選民調 高雄4強今晚決戰、最快明午結果出爐

拚了！黨內初選決戰「超短髮」曝光 林岱樺這樣說