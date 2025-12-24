民進黨選對會拍板徵召陳素月選彰化縣長！童子瑋戰基隆市長再等等

立委陳素月將代表民進黨參選彰化縣長。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民進黨選對會今（24）日拍板，建議徵召立委陳素月參戰彰化縣長。另外，據了解，基隆市長則預計由基隆市議長童子瑋參選，不過仍有徵詢、協調程序要走。

民進黨組織部日前召集四位彰化縣長擬參選人一同到黨中央開封民調，4人都完勝國民黨立委謝衣鳯。陳素月支持度約44%，立委黃秀芳、彰化市前市長邱建富都約42%左右，彰化市長林世賢則是40%。

民進黨選對會今上午召開會議，發言人吳崢轉述表示，選對會今開會，確認之前進行的彰化徵召區民調及協調結果，選對會達成共識，建議中執會在彰化縣徵召陳素月參選彰化縣長。

據了解，彰化是徵召區並做了民調，規定是選對會有決定權，而民調是參考，但最後討論後依民調結果。

另針對邱建富揚言退黨參選，民進黨選對會也有聽到這個說法，但等到如果有發生再來討論。

原訂今天下午民進黨將召開提名記者會，但因為北捷重大傷人事件，預計將順延一個星期。據指出，民進黨主席賴清德將會在今日下午的民進黨中執會，再次表達哀悼之意，也是代表黨對於重大事件的哀悼，因此不適合進行提名宣傳。

此外，基隆無意外是由童子瑋參選，但仍需要進行協調、徵詢程序。

