民進黨選對會拍板徵召陳素月 邱建富：非常遺憾

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】民進黨選舉對策委員會今（24）日上午會中達成共識，建議徵召現任立委陳素月參選2026年彰化縣長，前彰化市長邱建富對此表示「非常遺憾」。他直言，在相關民調疑慮尚未釐清前，選對會便急於做出結論，令人不免質疑「到底是在急什麼？」也讓基層支持者感到不解。

邱建富指出，自己已正式以雙掛號方式寄出民調複查申請，期盼中央黨部與選對會能依循制度，對外提供完整且可受公評的民意調查報告書，讓整個過程公開透明，才能真正服眾。他強調，無論複查結果為何，都應該以制度與程序為依歸，回應外界對公平性的期待。

面對選對會的決議，邱建富表示，他與團隊不會因此停下腳步，未來仍將持續走入基層，傾聽民意，並把自身理念與政策主張，直接向彰化鄉親報告，爭取更多認同與支持。

談及後續走向，邱建富語氣堅定地說，最後要怎麼走，仍會交給彰化鄉親來決定，也期盼在過程中獲得媽祖庇佑，一切順利圓滿。