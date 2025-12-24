民進黨選對會拍板徵召陳素月 黃秀芳送祝福籲團結迎戰

民進黨選對會拍板徵召立委陳素月參選2026年彰化縣長。（圖／翻攝自陳素月臉書）

民進黨選對會拍板，確定徵召立委陳素月投入2026年彰化縣長選舉。先前曾表態爭取提名的立委黃秀芳今（24）日表示祝福，並期盼黨內能夠團結一致，迎戰明年選舉、爭取最終勝利。

黃秀芳表示，這次黨內類初選已告一段落，但讓彰化更好的願景始終是她心中持續推動的目標。她也誠摯感謝在類初選過程中給予支持的鄉親，強調未來仍將秉持「用心聽、認真做」的理念，與大家並肩努力、過好生活。對於民進黨選對會徵召陳素月參選彰化縣長，她表達全力支持，並期許黨內團結一致，贏得最後勝選。

隨著2026年縣市首長選戰逐步升溫，民進黨在參考民調後，經選對會決議徵召陳素月，原規劃於今（24）日下午提報中執會通過，並隨後召開記者會對外宣布。不過，因北市1219隨機傷人事件，民進黨中央表達哀悼之意，相關提名宣布時程可能順延至下週。

儘管選對會已確定徵召人選，但曾參與「類初選」的前彰化市長邱建富日前對陳素月支持度短期內明顯攀升提出質疑，並表示不排除脫黨參選，為後續選情增添變數。

