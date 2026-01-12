民進黨選對會拍板牙醫溫世政選南投縣長 許淑華曝「兩人是學長學妹」

2026南投縣長之爭，民進黨選對會確定徵召有「醫界劉寶傑」之稱的溫世政選南投縣長，現任縣長許淑華今（12）天打破沉默，坦言民進黨選擇溫世政「讓她蠻驚豔的」，且溫世政還是她國小、國中的學長。

民進黨今天召開選對會，拍板確定徵召新北市牙醫師公會理事長溫世政參選南投縣長，挑戰現任國民黨籍南投縣長許淑華。提名案將交由14日的民進黨中執會通過，中執會後接著召開提名記者會。

許淑華今天也特別針對此事回應，坦言民進黨提名溫世政讓她蠻驚豔的，她說溫世政的學經歷非常優秀，可以說是學霸，自己雖然不認識溫醫師，「但是從他的各項的簡歷當中，得知道他是炎峰國小跟草屯國中畢業的，都是我的學長」 。

許淑華表示，這幾天聽聞溫世政開始在拜訪一些地方公廟，以及提出對南投的想法跟理念，自己很期待能夠跟一位長期在醫療領域的人競選，也希望他能針對南投的醫療有一些處置或想法，很期待一場君子之爭，歡迎他返鄉服務。

