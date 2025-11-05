民進黨選對會拍板蘇巧慧戰新北 雲林、苗栗「這2人」機會濃

民進黨「選對會」5日確定徵召立委蘇巧慧代表綠營出馬問鼎新北市長。（圖：蘇巧慧臉書）

2026縣市長選舉，民進黨「選舉對策委員會」今天（5日）確定徵召立委蘇巧慧代表綠營出馬問鼎新北市；苗栗和雲林兩縣還在持續研議，但雲林縣可能徵召立委劉建國再戰；苗栗縣則傾向支持無黨籍縣議員陳品安參選，但黨中央只強調都還在討論中、尚未定案。

發言人吳崢會後轉述，選對會今天一致決議向中執會建議：徵召現任立委蘇巧慧參選2026新北市長，具體徵召提名程序，還有待等待中執會確認。

選對會中也研議苗栗縣長人選，目前傾向支持由無黨籍縣議員陳品安迎戰藍營對手，但吳崢並未證實相關內容，只強調還在討論當中，並未定案；此外，雲林縣則大致鎖定上屆縣長選舉中敗給張麗善的立委劉建國，再次披掛上陣，選對會上同樣沒有多加討論。

至於競爭異常激烈的彰化縣長，包括立委黃秀芳、陳素月；彰化市長林世賢、前市長邱建富全都遞交參選意向書。傳出綠營將在彰化舉辦「類初選」，以黨部內參民調定勝負，但不算正式初選。也因為實施民調的時間還有待協調，目前也尚未確定。（張柏仲報導）