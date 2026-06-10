民進黨選對會拍板鄭朝方選新竹縣長 對決國民黨徐欣瑩

淡江大橋通車後爭議不斷，先是機車道寬度備受質疑，後又有擋風牆螺絲竟能被徒手擰下，交通部更多次槓上質疑施工完整度或安全性的網紅與團體。揭開淡江大橋議題的網紅「火花羅」表示，事後他和友人遭受連續28日網軍攻擊，他自認是台派，也沒有針對任何政黨，甚至事前他還曾傳訊提醒民進黨幹部此事，「本來不會鬧大的事情，就是給你們鬧大，然後搞到現在大家都知道，5月12日是（交通......

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