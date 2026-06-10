民進黨選對會拍板鄭朝方選新竹縣長 對決國民黨徐欣瑩
民進黨今天（10日）上午召開選對會，會中拍板建請中執會徵召竹北市長鄭朝方代表參選新竹縣長，對決國民黨籍參選人徐欣瑩。下午總統暨民進黨主席賴清德將親自主席提名記者會，為鄭朝方披上競選披帶。
同為選對會成員的立委陳培瑜今受訪時表示，下午會通過新竹縣長鄭朝方提名，會中大家鼓掌一致通過，期待下午記者會，候選人提出對新竹的願景。
至於誰來接棒鄭朝方選竹北市長？陳培瑜說明，竹北市長提名權在縣黨部，縣黨部需要徵詢擬參選人、有意願者等各方意見，請大家再給縣黨部一些時間，後續會向大家報告。
民進黨新竹縣長提名一波三折，自始至終綠營「最強王牌」只有鄭朝方一人。從去年底至今，賴清德等黨高層多次力勸，黨高層更拿出鄭朝方大贏徐欣瑩民調鼓勵他參選，但鄭仍有顧忌；直到5月底，鄭朝方終於首肯，原訂上週就要提名鄭朝方，但因軍機失事造成傷亡，提名記者會順延一週。
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