民進黨選對會拍板陳素月參選彰化縣長 提名記者會因北捷事件延後

民進黨今（24）日召開選舉對策委員會，會中取得共識，決定徵召在「類初選」民調中居首的立法委員陳素月，參選2026年彰化縣長選舉。民進黨發言人吳崢轉述，選對會已確認相關協調與民調結果，並建議將此案提報中執會，今日會議未討論其他縣市提名事宜。



據了解，原訂今日下午將提報中執會通過，並召開提名記者會對外說明，不過因北捷發生重大公安事件，為表達對事件的重視與哀悼，黨內認為不適合於當日進行選舉相關宣傳，因此決定將提名記者會延至下周舉行。



針對彰化縣長選戰另一名競爭者邱建富質疑民調結果，甚至傳出有意脫黨參選，與會人士透露，選對會中確實有就相關發言進行討論。該人士指出，民調中心所有資料均已彌封保存，若候選人對結果有疑慮，皆可依程序向黨中央申請拆封檢驗，但截至目前為止，邱建富尚未提出相關申請。



與會人士也表示，彰化縣屬於徵召區，民調結果作為重要參考，最終仍由選對會行使決定權，會中討論後即依照民調結果做出徵召陳素月的結論。另名競爭者黃秀芳與林世賢，皆已表達尊重選對會決定。



此外，外界關注基隆市長選戰人選，據了解，基隆部分方向已相對明確，基本確定徵召基隆市議長童子瑋，但仍有相關徵詢與程序須完成，預計將在下一次選對會中進一步討論。



更多風傳媒報導

