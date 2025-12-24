民進黨選對會拍板陳素月選彰化縣長 提名記者會因北捷公安事件取消

民進黨選對會24日拍板徵召「類初選」中民調首位的立委陳素月參選2026彰化縣長。（圖／翻攝自陳素月臉書）

民進黨今（24）日舉行選對會，發言人吳崢於會後轉述，選對會確認之前關於彰化徵召區民調及協調結果，最終達成共識，建議徵召在「類初選」中民調首位的立委陳素月參選2026彰化縣長。

民進黨今早選對會確認徵召立委陳素月參選彰化縣長，原定下午提報中執會通過，隨後舉行記者會宣布提名陳素月選彰化、劉建國選雲林。然而傳出因北捷公安事件，黨主席賴清德預計在中執會發表相關談話，表達對重大事件的哀悼之意，因此取消下午的提名記者會。

針對民進黨彰化縣長提名，黨內原有4人表態爭取，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化前市長邱建富。民進黨採「類初選」方式，以民調做參考，而黨中央上周完成電話民調，由陳素月領先，邱建富日前卻持續表達對陳支持度短期內明顯攀升的質疑，嗆「不排除脫黨參選」，也為選情增添變數。

除此之外，據了解，民進黨徵召基隆市議長童子瑋方向明確，仍待下周選對會拍板。

