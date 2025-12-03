民進黨選對會拍板 劉建國「二度出戰」參選雲林縣長

為布局2026地方大選，民進黨選對會今（3）日正式拍板，建議徵召立委劉建國代表綠營參選2026雲林縣長。至於彰化縣長部分，民進黨的「類初選」將採對比式民調，假想敵人選為國民黨立委謝衣鳳。

民進黨選對會拍板徵召立委劉建國參選2026雲林縣長。（資料照／中天新聞）

民進黨發言人吳崢表示，選對會今日決議通過，建議民進黨中執會在雲林縣徵召立委劉建國參選2026年的雲林縣長。儘管先前黨內早要共識，由劉建國繼續出戰，但他上週日受訪時僅稱「總統有鼓勵我」，讓地方基層十分憂心明年選情。如今拍板通過劉建國再戰雲林縣長，他在2022年就曾代表綠營參選，這次是他二度出戰。

民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）

至於彰化縣長部分，包括立委陳素月、黃秀芳，以及彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富4人表態爭取出線，吳崢回應，根據選對會2026縣市首長提名條例，本次舉辦初選縣市為嘉義縣、台南市及高雄市3個縣市，彰化縣則由選對會建議中執會徵召人選，徵召時程也在持續進行。

媒體問到彰化的民調，是要採取對比式還是互比式？吳崢說，這部分選對會都會縝密討論後再做決定，提名條例有提到，選對會有得到授權可以做相關民調來內部參考，但最後還是得由選對會綜合評比各個方面的因素，最後決議徵選什麼樣的候選人。

民進黨彰化縣長將採類初選方式進行對比式民調，對象為國民黨立委謝衣鳯。（資料照／中天新聞）

吳崢也提到，這次彰化縣長初選，好幾位都有表態爭取提名，相信各位參選人都有在地方全力衝刺，相信選對會和中執會，最後會挑出戰力最強的候選人。據了解，綠營將採用「類初選」方式，預計民調時間為15日到18日，據了解，將採對比式民調，對象為國民黨立委謝衣鳯。

