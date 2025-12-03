民進黨選對會拍板 徵召劉建國出戰雲林縣長

民進黨選對會雲林縣長提名劉建國 彰化採對比式民調 對象為謝衣鳯。曾薏蘋攝

民進黨今召開選對會，民進黨發言人吳崢表示，會中決議通過，建議民進黨中執會在雲林縣徵召劉建國參選2026年的雲林縣縣長。至於彰化部分，據了解，彰化部分，將以國民黨最強的人選謝衣鳯，採取對比式民調。

吳崢受訪指出，今天民進黨選對會會中決議通過，建議民進黨中執會在雲林縣徵召立委劉建國參選2026年的雲林縣縣長。

至於外界關注的彰化縣長初選，吳崢指出，根據2026的選對會縣市首長提名條例，這一次舉辦初選的縣市就是在嘉義縣、台南市跟高雄市這三個選區，彰化是由選對會建議中執會徵召人選，彰化目前徵召的徵選時程，還在持續的進行。

廣告 廣告

被問到彰化的民調有確認要用對比或互比形式？吳崢說，選對會都會經過縝密的討論以後再去確定，條例裡面有提到，選對會有得到授權可以去做相關的民調，結果再由內部參考，但最後還是得由選對會綜合評比各個方面的因素，最後決議徵選什麼樣的候選人。

至於民進黨明年在彰化是否很有機會翻轉？吳崢說，祕書長徐國勇早先時候也跟大家報告過，民進黨這一次的目標，就是全黨上下希望2026地方大選成績要超越上次2022年的地方大選，作為這次中央黨部作戰的大前提。

他說，這一次民進黨在彰化縣市首長選舉，人才濟濟，好幾位有意參選的立委或是地方公職，都有表態希望爭取提名，所以現在已經有表態要爭取提名的候選人，都在全力的在地方上衝刺，拿出最好的表現，選對會跟中執會最後，也會去挑選出戰力最強的候選人，然後希望可以幫助民進黨在彰化縣有突破。

綠營爭取提名的4人包括正國會立委黃秀芳、新潮流系立委陳素月、彰化市長林世賢，以及前市長邱建富。採用「類初選」方式，預計民調時間為15日到18日，據了解，將採對比式民調，對象為謝衣鳯。

此外，據了解，這次台南市、嘉義縣、高雄市初選區，競爭激烈，角逐者紛紛對外放話，甚至發臉書，黨祕書長徐國勇今也特別在會中強調，協調會的過程，各候選人或其代表都有同意，就是不對外透露協調會的內容，但是還是有媒體報導相關的一些細節，所以再次代表黨是跟表達嚴正的態度，希望候選人都能遵守。

【看原文連結】