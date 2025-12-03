民進黨選對會拍板 徵召劉建國參選2026雲林縣長

民進黨選對會今（3）日召開會議，會後黨發言人吳崢轉述，選對會決議通過，要建議民進黨中執會在雲林縣徵召劉建國參選2026年雲林縣長。

吳崢表示，今日民進黨選對會決議通過，要建議民進黨中執會在雲林縣徵召劉建國參選2026年雲林縣長；而彰化部分，他指出，這次舉辦初選縣市就是嘉義縣、台南市跟高雄市，彰化會由選對會建議中執會徵召人選，目前也在持續的進行當中。

媒體追問彰化選戰的民調方式，吳崢表示，選對會會經過縝密的討論後去做，提名條例裡面也有提到，選對會有得到授權可以做相關民調來內部參考，最後還是得由選對會綜合評比各方面因素，決議徵選什麼樣的候選人。

