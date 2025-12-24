民進黨選對會拍板 徵召童子瑋征戰基隆市長

▲民進黨選對會決議，將徵召議長童子瑋參選2026基隆市長。（圖／謝國樑臉書 童子瑋臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨今（24）日舉行選對會，經討論後，除了在彰化徵召民進黨立委陳素月參選2026彰化縣長外，也將徵召議長童子瑋參選2026基隆市長。

民進黨上午召開選對會，會中通過建議中執會，在彰化縣徵召陳素月參選2026年的彰化縣長，在基隆方面，也朝向提名童子瑋；發言人吳崢下午也宣布，選對會取得共識，徵召童子瑋參選2026基隆市長，對決預計拚連任的基隆市長謝國樑。

據了解，中執會下午原定要通過相關提名人選案，並召開記者會，但因北捷近日發生隨機殺人事件，為表達民進黨對此事的重視、哀悼，因而延期；民進黨預計在31日加開中執會，並召開提名記者會，由黨主席賴清德替綠委劉建國（參選雲林縣長）、陳素月、童子瑋披上戰袍。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

傳不滿綠彰化民調擬退選對會 陳茂松還原真相駁：有那麼嚴重？

挺陳素月參選彰化縣長！對手黃秀芳盼：黨內團結贏得勝選

影／轟廢死是集體虛偽！王世堅批苗博雅假仁假義 重申殺人償命