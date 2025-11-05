民進黨選對會拍板 徵召蘇巧慧參選2026新北市長

蘇巧慧將代表民進黨參選2026新北市長。（翻攝自蘇巧慧臉書）

民進黨選舉對策委員會今（5日）召開會議，決議提名立委蘇巧慧參選2026年新北市長，據了解，雲林縣長部分傾向由立委劉建國再戰，苗栗縣可能由無黨籍縣議員陳品安出馬，但兩地尚未拍板；彰化縣長則呈現多方角逐，將透過內部民調徵召。

民進黨今日召開選對會後，發言人吳崢表示，會中決議將提名蘇巧慧參選新北市長，後續徵召及提名程序將依中執會通過後進行，此次會議主要聚焦新北市，其他縣市人選尚在討論中。

據了解，雲林縣長人選傾向由現任立委劉建國再度出戰；苗栗縣長部分則可能由無黨籍縣議員陳品安參選，但選對會今日尚未正式拍板，至於彰化縣，現有黃秀芳、陳素月、邱建富及林世賢等4人表態角逐，黨內將擬採取「類初選」方式，經內參民調後再進行協調。