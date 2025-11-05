民進黨選對會拍板 徵召蘇巧慧參選2026新北市長

為布局2026縣市長選舉，民進黨選對會今（5）日開會決議，在新北市徵召立委蘇巧慧代表參選2026年新北市長，並提報給中執會，確認過後正式完成提名程序。

民進黨選對會召集人邱義仁今（5日）對新北市長提名人選做出決定。（資料照／中天新聞）

民進黨發言人吳崢在會後轉述，選對會一致通過，徵召蘇巧慧代表民進黨參選2026新北市長，並會向中執會建議，後續徵召提名作業待中執會確認後進行。

對此，蘇巧慧回應，這段時間她走遍新北，許多人給她支持與肯定，感謝選對會的推薦，自己已經做好準備來承擔這個重任，也會全力籌組最強的團隊，帶領新北市議員候選人一起打贏2026的選戰。

廣告 廣告

民進黨選對會徵召立委蘇巧慧選2026新北市長。（資料照／中天新聞）

據悉，苗栗縣長部分，傾向提名由律師出身的縣議員陳品安代表民進黨參選；雲林縣長部分，傾向派出立委劉建國再次披掛上陣。

雲林縣長部分傾向徵召立委劉建國再次披掛上陣。（圖／劉建國臉書）

至於競爭激烈的彰化縣，目前有4人表態，分別是立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富，並都遞交了參選意願表。據了解，彰化會做「類初選」，也就是做黨部內參民調，不是正式初選，執行時間還在協調中。

延伸閱讀

民進黨：李進勇卸任中選會主委「自動恢復黨籍」

吳音寧接台肥董座破局 游盈隆狠批民進黨：用人不顧觀感

台北市長輪不到我啦！王世堅：吳怡農有2優勢出線機率最高