民進黨選對會拍板 徵召陳素月參選彰化縣長

▲選對會決議，在彰化縣徵召立委陳素月參選2026年的彰化縣長。（圖／記者陳佩君攝，2025.12.17）

[NOWnews今日新聞] 民進黨今（24）日召開選對會，會中通過建議中執會，在彰化縣徵召立委陳素月參選2026年的彰化縣長；另外，在基隆市長人選上，據了解，選對會朝向提名基隆議長童子瑋，不過，仍有有待選對會做最後確認。

民進黨2026年地方選舉黨內提名作業，彰化縣競爭相當激烈，包括立委黃秀芳、立委陳素月、彰化市長林世賢與前彰化市長邱建富4人表態競逐，黨中央日前進行「類初選」，由陳素月勝出。

民進黨上午召開選對會，發言人吳崢會後轉述，依照民調協調結果，選對會達成共識，將建議中執會，在彰化縣徵召陳素月參選縣長。

由於彰化縣屬於徵召區，因此選對會在提名人選上有決定權，不過，選對會最終討論結果，決定依循民調結果。

據悉，黃秀芳、林世賢都表達尊重態度，展現出黨的格局與支持，由於邱建富日前揚言退黨參選，有委員也注意到相關發言，但仍要看後續是否發生，才會進一步討論。與會人士指出，民調中心資料都有彌封，若候選人有疑慮，都能拆封檢驗，但目前為止，邱建富並未到黨中央申請。

對於彰化縣徵召結果，選對會原定下午要報請中執會通過、並召開提名記者會，但因北捷近日發生隨機殺人事件，為表達民進黨對此事的重視、哀悼，因此延到下週。

另外，在基隆方面，據了解，民進黨提名童子瑋的方向很明確，惟相關程序還有待進行，仍有待選對會徵詢、做最後確認。

