民進黨選對會拍板：徵召「醫界劉寶傑」溫世政參選 挑戰南投縣長許淑華

記者盧素梅／台北報導

民進黨將推牙醫溫世政出戰2026南投縣長（圖／翻攝自新北市牙醫師公會官網）

民進黨「2026年選舉對策委員會」今（12）日召開會議，會中達成共識，建請中執會提名出身草屯鎮、現任新北市牙醫師公會理事長溫世政參選南投縣長，與現任南投縣長許淑華對壘。民進黨也預計本周三召開中執會。

現年53歲的溫世政是草屯子弟，少年時期就讀草屯的炎峰國小、草屯國中，考上台中一中後，才北上求學，台北醫學大學牙醫系、台大臨床牙科研究所碩士畢業，參加全國牙醫師國考榜首。溫世政目前在新北市開設牙醫診所，是新北市牙醫公會理事長，並在民進黨主席賴清德三顧茅廬後決定披綠袍上陣，盼為故鄉奉獻專業。

由於外型神似政論節目主持人劉寶傑，溫世政被稱作「牙醫界劉寶傑」。他在接受媒體訪問時透露，退伍後因南投沒有太好的發展機會，才被迫北漂工作，北漂整整25年，已到可退休的年資，因此決定人生下半場回鄉，完成自己對家鄉的使命和責任，也陪伴年邁的父母。而參選希望能超越藍綠，從專業出發，針對南投縣老化嚴重、年輕人外流、醫師不足等問題，提出專業意見，幫助家鄉。

