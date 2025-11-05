民進黨選對會拍板！ 提名蘇巧慧參選新北市長

台北市 / 綜合報導 2026地方大選前哨戰，帶您聚焦台北市「中正萬華」選區，今(4)日前記者馬郁雯正式宣布爭取黨內提名，更邀來前立委段宜康陪同掃街，馬郁雯喊話選民給她一個機會，讓「中正萬華」馬上有改變，但與此同時，在隔幾個路口，同樣有意參選的「張銘祐」正掃街發文宣，另外，新人「康家瑋」也積極經營基層，力拚出線。民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯說：「今天第一天宣布參選，我的新的文宣品衛生紙，然後我會再來。」穿上競選背心，搭配淺紫色主視覺，前記者馬郁雯正式投入，台北市中正萬華議員選舉。前立委段宜康說：「我今天願意也非常高興，站在馬郁雯身邊，在她選舉的過程我會全力支持她。」民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯說：「我會用最高的標準，來監督我自己也要求我自己，希望可以延續委員他們在這邊的服務，希望中正萬華的選民可以給我一個機會，讓中正萬華馬上有改變。」爭取民進黨內提名，挺進街頭巷尾拜票，只不過幾個路口外，自稱「台派戰鬥雞」的張銘祐，也積極跑行程。民進黨台北市議員擬參選人張銘祐說：「謝謝再拜託，謝謝我是張銘祐。」帶著小蜜蜂大聲公，一早在市場發放文宣品，同樣角逐民進黨，中正萬華出線機會，除了馬郁雯、張銘祐外，還有康家瑋也來勢洶洶，而國民黨方面現任議員應曉薇，似乎因為官司纏身，可能派女兒應佳妤參選，還有前罷團領銜人李孝亮，傳出也有意爭取，另外民眾黨則由，發言人吳怡萱捲土重來。民進黨台北市議員擬參選人康家瑋說：「這次我非常有信心中正萬華，民進黨可以拿下4席的空間。」台北市議員(民)洪婉臻說：「(段宜康)他今天來幫這個馬郁雯小姐站台，的確一定會給她帶來很大的力量，這對我這個已經要連任的，是有一點覺得說我要更加的努力。」面對新人參選爆炸，還有青年加權優勢，讓要拚連任的議員壓力不小，而國民黨鍾小平也分析，雖然競爭激烈，但像是馬郁雯刺客牌，初選可能就會輕鬆過關。台北市議員(國)鍾小平說：「段宜康曾經開過3萬多票，第一高票的市議員以及馬郁雯的條件，我覺得她初選，她是一定會出線。」中正萬華新人輩出，提前敲響戰鼓。 原始連結

