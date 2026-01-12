民進黨選對會拍板「深藍家庭」出身牙醫温世政戰南投縣長！他提「顧老、顧少、顧腹肚」三支箭回饋家鄉

備戰2026地方大選，民進黨今（12日）召開選對會，會中達成共識，建請中執會提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長。温世政透露，他是深藍家庭出身，而總統、民進黨主席賴清德多次徵詢他意見，決定回南投回饋鄉親「打有意義的人生下半場」，目前已開跑地方，並提出政策三箭。

52歲的温世政出身於南投草屯，為台北醫學大學牙醫系、台大臨床牙科研究所碩士畢業，參加全國牙醫師國考榜首。温世政從醫25年，雖出身深藍家庭，但他是政治素人，更是台灣在植牙風險與併發症領域的權威，根據國際專家資料庫分析，在「植牙後遺症」相關研究中，排名名列全台第一。

廣告 廣告

温世政熱心公益，去年新北市三峽北大國小發生重大車禍後，温世政即以牙醫師公會理事長身分，串聯恩主公醫院、地方牙醫診所與醫療團隊，發起無償牙科重建行動。

温世政日前也開啟在南投各地拜會腳步，提出「顧老、顧少、顧腹肚」三支箭，要在醫療、就業、經濟方面促進南投進步。温世政日前受訪時表示，考量南投幅員遼闊，偏遠地區老人就醫不便，因此未來將加強巡迴醫療服務，解決老人健康照護問題。

對於促進青年就業，温世政說，雖然南投有工業區，但仍擋不住人才外流，他就是921大地震後到北部工作的「北漂族」，為讓南投人能在地安心就業，他也將爭取多元企業投資，創造更多的就業選擇與機會。

此外，南投擁有豐富的農產與觀光資源，温世政指出，但許多來旅遊的民眾多半只停留一天，未來會將在地農產與觀光資源整合成南投品牌，一起推廣到各地，吸引更多遊客造訪體驗，提升產品附加價值，增加遊客停留時間與住宿機會，藉此促進民生經濟，提振產業發展。

温世政也說，賴清德半年多前就多次親自徵詢他的意見，牙醫界大佬、包含政委陳時中都鼓勵他嘗試，自己原本只想單純回南投陪伴父母做些醫療、公共服務，但若民進黨給他這樣的舞台，或許會有更多資源回饋鄉親，決定「上半場在台北，下半場回南投，打一個比較有意義的人生下半場！」

（圖片來源：温世政臉書）

更多放言報導

南投縣長綠候選人「林靜儀反彈拒絕」？據傳草屯「牙醫國考狀元」溫世政補位

得票數超越上屆民進黨候選人洪國浩，蔡培慧雖敗猶榮！許淑華自行宣布當選，南投藍營維持一黨獨大局面