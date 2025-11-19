民進黨選對會拍板！議員陳品安出戰苗栗縣長、彰化人選「類初選」協調中

2026縣市長大選逼近，民進黨選舉對策委員會今（19）日召開會議，會中拍板建議議員陳品安出戰苗栗縣長。另外，出戰彰化縣長人選呈現「4搶1」局面，預計以「類初選」方式進行協調。

民進黨發言人吳崢受訪表示，選對會中達成共識，建議中執會徵召議員陳品安代表民進黨參加2026苗栗縣長選舉。媒體問及原先傳出將定案的雲林縣、南投縣人選？吳崢回應，仍在討論中。

另外，彰化縣部分共有4人遞交參選意願表，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富；今下午選對會也邀請4位擬參選人到黨中央，以「類初選」的方式進行討論，透過黨部做內參民調，但不會對外公開，並非正式初選。



