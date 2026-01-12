民進黨選對會拍板！賴清德周三將提名温世政出戰南投縣長

民進黨選對會今天召開會議後達成共識，建請中執會提名出身草屯的温世政參選2026南投縣長，挑戰現任南投縣長許淑華。民進黨預計本周三召開中執會通過此提名案，並於會後舉行提名記者會，記者會將由身兼民進黨黨主席的總統賴清德親自主持。

民進黨拍板徵召牙醫温世政投入2026南投縣長選戰。（報系資料照）

52歲的温世政現任新北市牙醫師公會理事長，出身於南投草屯。他畢業於台北醫學大學牙醫系、台大臨床牙科研究所碩士，參加全國牙醫師國考榜首。温世政從醫25年，雖出身深藍家庭，但他是政治素人，更是台灣在植牙風險與併發症領域的權威。

賴清德。（圖／中天新聞）

根據民進黨選對會規劃，南投縣長提名人選温世政的提名案將交由星期三中執會通過。至於各地議員提名部分，地方黨部已將名額送上來，但今日會議未有結論,待中執會討論。温世政因外型與媒體人劉寶傑有幾分相似，日前傳出被徵召選南投縣長時也引發討論。

