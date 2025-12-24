民進黨選對會拍板2026彰化縣長人選！邱建富表達不服 陳素月回應了

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨選對會今（24）日通過，彰化縣推薦徵召立委陳素月參選，後續仍待中執會通過。對此，陳素月稍早回應，民進黨彰化縣黨部針對鄉鎮市長與議員提名作業也將展開，她將密切配合，她也會加緊腳步，按照規劃期程繼續前進。

民進黨彰化縣長人選採「類初選」方式辦理，上週公布民調結果，陳素月排第一、黃秀芳第二、前彰化市長邱建富第三、現任市長林世賢第四，但4人民調差距不大。發言人吳崢今日轉述，選對會最後達成共識，建議中執會徵召陳素月參選2026彰化縣長選舉。

陳素月指出，接下來將針對組織與政策進行盤點與規劃，民進黨彰化縣黨部針對鄉鎮市長與議員提名作業也將展開，她會和彰化縣黨部密切配合。

面對邱建富對民調表達疑慮，揚言不排除脫黨參選。陳素月表示，中央黨部有申請查驗的機制，一切遵照中央黨部的程序進行，她個人則會加緊腳步，按照規劃期程繼續前進。

至於民進黨原訂今日在中執會上通過彰化徵召陳素月，並在會後舉辦提名記者會，但因「1219隨機攻擊事件」取消、擇日再辦。陳素月說，全力支持暫緩提名記者會，此刻社會安全為重，祈願逝者安息、傷者康復。

