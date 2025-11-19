民進黨選對會推陳品安出戰苗栗縣長！ 何志偉回王世堅：謝謝從從容容的鼓勵我

民進黨立委王世堅受訪表示，總統府副秘書長何志偉規劃參選桃園市長已一年之久，是很好的人選；對此，何志偉回應，「謝謝世堅委員從從容容的鼓勵志偉，我們一起尊重黨內決策與安排。」 圖：張良一／攝 (資料照)

民進黨佈局 2026 縣市長大選，目前已獲得提名的包括台中市、宜蘭縣、嘉義市、台東縣。民進黨「2026年選舉對策委員會」今（19）日拍板，決定建議中執會在苗栗縣長一戰中徵召議員陳品安。另外，雲林縣是否由立委劉建國出戰，仍在討論中。

民進黨選對會今下午開會，發言人吳崢在會後受訪表示，今天選對會在會中達成共識，決議建議民進黨中執會在苗栗縣徵召陳品安，代表民進黨參選 2026 的苗栗縣長選舉。另外關於劉建國，吳崢則說，還在討論中。

據了解，會中並未討論到台北市、桃園市長人選。不過，民進黨立委王世堅受訪說，總統府副秘書長何志偉規劃參選桃園市長已有一年之久，是很好的人選。未來如果有需要，只要一通知，他絕對隨傳隨到。

何志偉回應表示，「謝謝世堅委員從從容容的鼓勵志偉，我們一起尊重黨內決策與安排。」

另外，選對會今也邀請立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富，一同討論彰化縣長「類初選」的進行方式，也會聽取 4 人的意見。

