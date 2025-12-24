民進黨選對會正式徵召陳素月戰2026彰化縣長！童子瑋「參選方向明確」待討論後通過

民進黨今（24）日上午召開選對會，正式徵召綠委陳素月參選2026彰化縣長，而基隆議長童子瑋參選方向也相當明確，待選對會討論後通過。

民進黨今日上午召開選對會，會後黨發言人吳崢轉述表示，今日選對會中，確認關於彰化徵召區的民調及協調結果，會中達成共識，將建議中執會在彰化縣徵召陳素月參選2026彰化縣縣長。

另外，與會人士指出，針對邱建富對類初選民調有疑義，甚至撂話不排除脫黨參選，選對會也注意到相關狀況並有討論。

該人士表示，目前黃秀芳、林世賢都已對結果表達尊重，認為若邱建富真的有這樣的行為再處理。至於邱建富對民調的疑義，民進黨民調中心對相關資料也都彌封保存，有疑義可提供拆封查驗，但據悉，邱建富至今仍未提出要求。

該人士也提到，基隆市長徵召議長童子瑋參選的方向已相當明確，但仍須選對會徵詢後討論通過。

此外，原先今天下午就要報請中執會通過、並召開提名記者會，但因為北捷重大公安事件，為表達黨對這件事的重視跟哀悼，不適合在今天做選舉的宣傳，因此延到下周。

（圖片來源：放言記者拍攝）

