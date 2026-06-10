民進黨選對會正式拍板鄭朝方選新竹縣長！竹北市長人選留待縣黨部討論

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民進黨今（10）日上午召開選對會，會中一致同意建請竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，下午中執會通過後將舉行提名記者會。不過，針對空缺的竹北市長一職，提名權在新竹縣黨部手上，黨部已經開始討論、諮詢，還需要一段時間。

選對會成員陳培瑜會後轉述，今天下午就會完成新竹縣長鄭朝方提名，選對會鼓掌一致通過，期待下午的記者會，希望候選人可以提出他對新竹縣的夢想和願景。

陳培瑜再說，今天沒有討論其他人選就順利結束，譬如澎湖縣長的後續人選，留待下次選對會討論。

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至於竹北市長佈局？陳培瑜直言，竹北市長提名權在新竹縣黨部手上，黨部已經開始討論，當然相關擬參選人、有意願者都還要諮詢各方意見，再給竹縣黨部一些時間。

媒體又問，金門、馬祖、澎湖提名佈局時程有無考量？陳培瑜回說，今天都沒有討論到，但歷次選對會有針對金門、馬祖、花蓮討論，地方有回饋聲音到選對會，希望跟縣黨部有更密切的溝通，後續還會持續討論，因為選對會的正式提名工作還沒結束。

（圖片來源：鄭朝方臉書）

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