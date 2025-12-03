民進黨選對會確定徵召劉建國參選雲林縣長...彰化4人「類初選」電話民調外還要綜合評估

民進黨今（3）日舉行選對會討論2026縣市首長提名，通過建議中執會徵召綠委劉建國參選雲林縣長，最快會在12月24日的中執會通過。另外，彰化縣長有四人爭取提名，本月15日到18日也會舉辦電話民調，民進黨發言人吳崢表示，會由選對會綜合評估、找到戰力最強的人選。

吳崢轉述選對會中情形，他表示，今天選對會在會中決議通過，建議民進黨中執會在雲林縣徵召劉建國同志參選2026雲林縣長。據了解，下次中執會會在12月24日舉行。

事實上，總統賴清德11月底才南下雲林，和劉建國前往褒忠聚保宮參香，賴清德言談中大力肯定劉建國爭取百億癌症基金、更承諾會與劉一起推動褒忠產業園區建設，被視為底定劉為提名人選。

至於彰化有四位候選人爭取提名，將採取「類初選」電話民調。吳崢表示，根據2026選對會縣市首長提名條例，舉辦初選縣市就是嘉義縣、台南市、高雄市，彰化則由選對會建議中執會徵召人選，包含彰化徵選時程，現在都在持續進行當中，最後會綜合評比決議徵選什麼樣的候選人。

吳崢指出，如同黨秘書長徐國勇說的一樣，民進黨的目標全黨上下ㄧ心，就是在2026大選超越上次2022，這是作戰的大前提，這次在彰化縣長選舉，民進黨人才濟濟，好幾位地方公職都表態參選，每一位候選人都在地方衝刺、拿出最好的表現，相信選對會會找到戰力最強的候選人。

另外，與會人士也轉述，徐國勇今日特別在選對會中表示，之前台南、高雄、嘉義縣要辦理初選，協調會過程中各候選人代表都同意不對外透露協調會內容，但還是有媒體報導相關細節，徐國勇代表黨表達嚴正態度，希望候選人都要遵守這樣的協議。

