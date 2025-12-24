民進黨選對會：徵召童子瑋參選基隆市長 挑戰謝國樑

（中央社記者葉素萍台北24日電）民進黨選對會今天召開會議並拍板徵召立委陳素月參選彰化縣長，民進黨發言人吳崢下午進一步表示，民進黨選對會也達成共識，建議徵召基隆市議會議長童子瑋參選2026年基隆市長，挑戰尋求連任的基隆市長謝國樑。

民進黨選對會在月初已建議徵召立委劉建國參選雲林縣長，吳崢表示，民進黨預計下週加開中執會，正式提名童子瑋參選基隆市長、陳素月參選彰化縣長、劉建國參選雲林縣長。

另外，有媒體報導指出，隸屬正國會的中常委、選對會成員陳茂松質疑彰化「類初選」民調的公正性，甚至揚言擬退出選對會表達抗議。

對此，陳茂松在中執會後受訪時澄清，他從頭到尾都沒有說過要退出選對會，不解為何會有相關傳聞。陳茂松解釋，他確實有詢問過民調應該上午開封，那天為何下午才公布，但沒有得到答案，他只是脾氣一來說了「那我就不參加」這句話，卻變成他要辭掉選對會職務，令他不解。

民進黨今天下午召開中執會，民進黨祕書長徐國勇報告，黨部原安排今天中執會後舉行最新一波的2026縣市首長的提名記者會，但因發生1219北市隨機襲擊事件，根據綜合考量評估，黨部決定把提名記者會延後到下週舉行。（編輯：林興盟）1141224