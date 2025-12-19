民進黨選對會24日開會 林右昌：沒有參選規劃

（中央社記者溫貴香台北19日電）民進黨預計12月24日召開2026年選舉對策委員會議，一直被點名是台北市長選舉熱門人選的前民進黨秘書長林右昌今天表示，他沒有任何參與2026年選舉的規劃以及想法，當前最重要的是思索台灣未來。

林右昌下午出席TIA名人講堂，進行「世界變局下的台灣─我在美國與以色列的第一線觀察」專題演講。

林右昌會前受訪，被問到是否參選台北市長時表示，他這陣子關注全社會防衛韌性、城市韌性、高科技產業發展，以及包括AI世界之下，國家治理與整個社會衝擊等課題，思索台灣的未來是他現在最重要的工作，也是對自己的期許與目標。

林右昌表示，至於選舉的事情，非常謝謝大家的關心與厚愛，很多人一直在幫他找選舉的工作，不過，他個人並沒有任何參加2026年選舉的規劃以及想法。

媒體追問，若選對會決定徵召是否推辭，林右昌說，他沒有任何參選的規劃與想法。（編輯：謝佳珍）1141219