民進黨還打壓？國共交流拍板重啟 李鴻源曝兩岸合作藍圖

俗稱「國共論壇」的兩岸經貿文化論壇，由中國國民黨與中國共產黨共同主辦，為年度性兩岸交流平台，上一屆舉辦已是2016年，至今停辦長達9年，國民黨28日拍板，由國民黨副主席蕭旭岑2日起率團赴北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，對此，水利專家、內政部前部長李鴻源28日就表示，近年在民進黨執政下，兩岸交流幾近停擺，社會普遍擔憂兩岸衝突升高。他直言，若能在不涉及國安的前提下，於傳統產業與非敏感工業領域展開合作，對兩岸而言都有助益。

日前外界盛傳，國民黨主席鄭麗文上任後，擬於農曆年前重啟國共論壇，引發關注。國民黨28日正式召開記者會對外說明，拍板由國民黨副主席蕭旭岑率團，偕同國家政策研究基金會副董事長李鴻源及40名專家學者，於2月2日至4日赴北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，並定調此次行程為雙方智庫層級的交流。

李鴻源28日在中天節目《全球大爆卦》中指出，鄭麗文主席甫當選後即邀請他協助智庫運作，而智庫的首要任務，便是重新推動兩岸交流。他表示，早在參與黨務之前，自己與大陸相關專業部門已有長達20年的合作經驗，涵蓋防災、能源、水利與低碳等領域。鄭麗文上任初期，正值兩岸氣氛緊繃之際，也曾詢問是否可就相關議題與對岸溝通，李直言，這本就是可以討論的方向之一。

李鴻源進一步透露，自民國100年起，他曾協助陝西省政府培訓防災相關的中高階官員，每年約百人，當時兩岸防災交流互動密切、成果良好；但近年在民進黨執政下，兩岸交流幾近停擺，社會普遍擔憂兩岸衝突升高。他直言，若走訪中南部傳統產業，許多業者一年接單量明顯下滑，不僅交流中斷，還疊加美國關稅與地緣政治衝擊，讓產業壓力倍增。

李鴻源指出，大陸在能源、低碳、水利等專業領域的研究與實務成果，確實有許多值得台灣借鏡之處，而技術層次的交流，往往可延伸為完整產業鏈；此外，觀光旅遊更是不可忽視的一環，他反問，面對龐大的陸客市場，相關產業是否真能視而不見？他強調，若能在不涉及國安的前提下，於傳統產業與非敏感工業領域展開合作，對兩岸而言都有助益，「這不正是大家都期待的雙贏局面嗎？」

