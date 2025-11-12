民進黨重申總統捍衛憲政 綠委批韓與加害人站一起

中共點名將對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱（右）、書記長陳培瑜（左）12日表示，立法院長韓國瑜不應該和加害者站在一起去檢討被害者。（姚志平攝）

大陸立案調查民進黨立委沈伯洋涉「分裂國家罪」，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜表態，韓國瑜12日罕見重話要求賴應考量廢除民進黨台獨黨綱，並撤回「中國大陸為境外敵對勢力」說法。綠營痛批韓與加害人站在一起；綠委吳思瑤強調，依《反滲透法》規範，大陸就是境外敵對勢力，立法院長豈可推翻立院通過的法律？

民進黨發言人吳崢指出，從民進黨的「台灣前途決議文」、前總統蔡英文的「四個堅持」，到賴清德的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場一以貫之，就是堅持台灣是主權獨立的民主國家，依照《憲法》名字叫中華民國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由全體人民共同決定，「不曉得這4點原則，韓國瑜哪一點不同意？」

吳崢強調，如果韓國瑜身為中華民國的立法院長，不認為台灣是主權獨立的國家，或不認為中華民國和中華人民共和國互不隸屬，可以大大方方講出來，否則賴清德堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？

民進黨立院黨團書記長陳培瑜則批評，韓國瑜一席談話，讓全世界的民主國家以及曾受到極權壓迫的個人和其家人感到悲傷、遺憾，因為韓國瑜選擇跟加害人站在一起，選擇和那些每天威脅、恐嚇、拿武器對著你的人站在一起，卻沒有選擇跟所有被迫害的人站在一起。

陳培瑜引述已故英國首相邱吉爾的名言：「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱！屈辱過後，你仍得面對戰爭！」相信韓國瑜一定非常清楚這段歷史，目前國際上有非常多國家都曾對中共提出譴責，但這些呼喊聲音，看起來韓國瑜完全沒聽見。