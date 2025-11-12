民進黨重申總統捍衛憲政 綠委批韓與加害人站一起
大陸立案調查民進黨立委沈伯洋涉「分裂國家罪」，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜表態，韓國瑜12日罕見重話要求賴應考量廢除民進黨台獨黨綱，並撤回「中國大陸為境外敵對勢力」說法。綠營痛批韓與加害人站在一起；綠委吳思瑤強調，依《反滲透法》規範，大陸就是境外敵對勢力，立法院長豈可推翻立院通過的法律？
民進黨發言人吳崢指出，從民進黨的「台灣前途決議文」、前總統蔡英文的「四個堅持」，到賴清德的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場一以貫之，就是堅持台灣是主權獨立的民主國家，依照《憲法》名字叫中華民國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由全體人民共同決定，「不曉得這4點原則，韓國瑜哪一點不同意？」
吳崢強調，如果韓國瑜身為中華民國的立法院長，不認為台灣是主權獨立的國家，或不認為中華民國和中華人民共和國互不隸屬，可以大大方方講出來，否則賴清德堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？
民進黨立院黨團書記長陳培瑜則批評，韓國瑜一席談話，讓全世界的民主國家以及曾受到極權壓迫的個人和其家人感到悲傷、遺憾，因為韓國瑜選擇跟加害人站在一起，選擇和那些每天威脅、恐嚇、拿武器對著你的人站在一起，卻沒有選擇跟所有被迫害的人站在一起。
陳培瑜引述已故英國首相邱吉爾的名言：「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱！屈辱過後，你仍得面對戰爭！」相信韓國瑜一定非常清楚這段歷史，目前國際上有非常多國家都曾對中共提出譴責，但這些呼喊聲音，看起來韓國瑜完全沒聽見。
其他人也在看
韓國瑜盼總統撤大陸為境外敵對勢力說法 (圖)
總統賴清德盼立法院長韓國瑜聲援民進黨立委沈伯洋。韓國瑜（左）12日向媒體發表談話表示，如果賴總統真的想幫沈伯洋，應考量廢除民進黨台獨黨綱、重建朝野良性互動及撤回「中國大陸為境外敵對勢力」。中央社 ・ 16 小時前
賴清德點名出面聲援沈伯洋 韓國瑜嗆：自己生病讓別人吃藥
中國重慶公安日前以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，《央視》更發布大篇幅的專題影片揚言全球通緝。總統賴清德昨日期待立法院長韓國瑜應該站出來，維護國會尊嚴與台灣人民的言論自由。韓國瑜今（12台視新聞網 ・ 17 小時前
韓國瑜籲賴清德 廢台獨黨綱
大陸立案調查民進黨立委沈伯洋，賴清德總統11日喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓12日親上火線，指賴「自己生病卻讓人吃藥」，消費沈伯洋，轉化為台灣內部藍綠鬥爭，他建議賴應廢除民進黨台獨黨綱，並撤回「大陸為境外敵對勢力」說法。府方未對此回應，民進黨則批韓未譴責中國惡行，賴總統堅持捍衛台灣自由民主的憲政體制，何錯之有？中時新聞網 ・ 2 小時前
和泰車 單季再賺一個資本額
車業龍頭和泰汽車挺過整體車市買氣低迷壓力，受惠旗下雙品牌銷售穩健，本業獲利成長，推升第三季稅後純益達55.83億元、年增30.44％，每股稅後純益10.03元，創近五季新高，重新展現單季賺一個資本額的實力。工商時報 ・ 2 小時前
黃明志「無涉案證據」將獲釋！經紀人「7字」回應了
娛樂中心／李明融報導大馬歌手黃明志近日捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前已遭大馬警方延扣近9天，明天（13日）將滿期，案情今天（12日）突出現重大進展，馬來西亞檢察總長丹斯里杜蘇基證實，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計明日就能獲釋，對此，黃明志經紀人林郁傑稍早發聲回應「謝謝大家的關心」。民視 ・ 8 小時前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
中共嗆全球抓捕沈伯洋 賴清德喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴
中國日前以涉犯分裂國家罪為由對民進黨立委沈伯洋立案偵辦，官媒央視更進一步發布起底影片，並揚言展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，總統賴清德今（11）日表示，中國對台灣並沒有管轄權，更何況沈伯洋是在捍衛國家主權、維護台灣民主自由的憲政體制，非常期待立法院長韓國瑜夠率領跨黨派委員聲援沈伯洋，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
相隔47年！日本擬「明年起調漲簽證費」 台灣人入境受影響之處一次看
即時中心／徐子為報導日本官方通訊社《共同社》昨（10）日引述知情人士披露，日本政府計畫在明（2026）財政年度提高外國籍遊客簽證手續費，因為目前的費用與美歐相較之下，明顯偏低。至於台灣籍旅客目前受惠於兩國相互給予對方短期入境免簽，暫時影響不大。民視 ・ 1 天前
韓國瑜回賴清德「自己生病要別人吃藥」 民進黨轟比喻不當：沒風骨和肩膀
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案偵辦，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，率在野委員共同聲援沈，不過韓國瑜今（12）日...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
總統促韓國瑜聲援沈 綠委拍桌轟邱垂正
大陸公安對民進黨立委沈伯洋立案調查，並威脅展開全球抓捕，總統喊話要立法院長韓國瑜站出來聲援，對此多位國民黨立委今(12日)在委員會質詢問到，不過民進黨立委王美惠質詢陸委會邱垂正時，一度氣到拍桌認為陸委會不夠積極。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
大轉彎？曝新北黨內部民調 黃國昌突喊：不是拿來讓媒體炒新聞
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌，本（11）月10日與中廣前董事長趙少康進行便當會期間，向對方透露民眾黨的內部民調，在新北市長選舉方面，不論推派台北市副市長李四川或黃國昌，兩人對決綠委蘇巧慧都能獲勝，而黃國昌昨（11）日也宣稱，兩人皆會贏蘇巧慧，但李四川贏得比他多。不過，黃國昌今（12）日上午受訪則喊話，既然是內部民調就不是拿出來讓媒體炒新聞。先前有意表態參選2026年新北市長選舉的黃國昌，今日上午在立法院紅樓地圖區前受訪，他坦言仍有意願持續選新北市長。不過，當媒體追問，黃國昌在新北市長民調是「坐二望一」？這是長期的趨勢嗎？他僅稱，這是民眾黨內部民調，既然是內部民調就不是拿出來讓媒體炒新聞。黃國昌昨日晚間接受廣播節目《POP大國民》專訪時指出，國民黨有他們黨內民主程序與機制，民眾黨都尊重，目前新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、立委洪孟楷等人，都有參選意願，但從民眾黨的角度來看，自己會先等國民黨內初選程序結束後，再看看有什麼安排；而他也承認，李四川贏得比自己多，數字不會騙人。原文出處：快新聞／大轉彎？曝新北黨內部民調 黃國昌突喊：不是拿來讓媒體炒新聞 更多民視新聞報導曹興誠籲賴清德「具體聲援」 徵召沈伯洋參選台北市長KMT債台高築「險裁撤駐美代表處」？鄭麗文辦公室：報導並不符實曹興誠籲賴清德徵召沈伯洋選台北市長 他親上火線回應了民視影音 ・ 19 小時前
賴總統喊話韓國瑜應聲援沈伯洋 藍白批情勒
中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...聯合新聞網 ・ 1 天前
觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文上任後一週就因為參加馬場町白色恐怖受難者秋祭儀式，追思對象包括從事間諜情蒐而導致國民政府戰敗中共，又造成嚴重...FTNN新聞網 ・ 1 天前
民進黨批韓國瑜對沈伯洋補一刀 吳崢：看不見立法院長應有肩膀風骨
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 立法院長韓國瑜今（12）日就立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」一事回應總統賴清德，稱總統做法是「自己生病讓別人吃藥」；對此，民進黨發言人吳崢表示，遺憾韓國瑜身為國會龍頭，對自家立委遭威權國家跨國鎮壓「遲遲不吭聲」，直到賴總統提醒卻又藉機「指桑罵槐」，更誤解了台灣民主與憲政精神。 吳崢痛批：「韓國瑜院長指責賴總統未維護中華民...匯流新聞網 ・ 14 小時前
高市：台灣有事.日本出兵 中駐日官發「斬首文」
日本自衛隊因歷史因素，在主動行使武力上有諸多限制。2015年，前首相安倍晉三擴大解釋自衛權，放寬使用武力條件，其中一項為「存亡危機事態」；該法定義如果同盟國或友好國受到攻擊，且狀況危及日本國土、國民，則自衛隊可行使武力以達到防衛作用。而日相高市早苗在答詢時，表示台灣有事構成存亡危機事態。中共駐大阪總領事薛劍對此發文，暗示要將高市早苗斬首，引發日本政府不滿，對北京當局發出強烈譴責。TVBS新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文「追思共諜」恐影響2026選戰？趙少康：要以台灣為重
國民黨新任黨主席鄭麗文8日出席白色恐怖祭悼活動，但該活動紀念對象包括中國共諜將官吳石，引起爭議，黨內也憂心會影響2026選戰。對此，國民黨戰鬥藍發起人趙少康今（11）日表示，鄭麗文說邀請單位沒有說，「她既然這樣講，我們就相信她」，但到底選區是在台灣，要訴求的是台灣選民支持，一切都以台灣選民利益為重。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家
【論壇中心／綜合報導】副總統蕭美琴應邀進入歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說，總統賴清德表示，台灣自信走向國際，也要傳達訊息給國際社會「台灣是良善力量」，能對國際社會有所貢獻，也有助於全球的和平穩定，而駐歐盟大使謝志偉也在臉書曝光當時到機場接機影片，並表示「圓滿的接機，是達成任務的開始。飛機準時起飛，無失誤。飛機準時抵達，無失誤」。民進黨新北市議員卓冠廷今日在《頭家來開講》節目中指出，這件事情第一個成功的關鍵是「保密」，當時外館得知這個訊息之後，先跟外交部長林佳龍報告，而林佳龍再與總統賴清德報告，除了第一線少數在執行的同仁，府院黨幾乎沒有人知道，連副總統蕭美琴都不知情，整件事情保密到家，卓冠廷表示，保密這件事之所以重要，就是因為中國可能無所不用其極的想要阻撓，據了解，副總統蕭美琴直到歐洲方面「全開綠燈」後才得知這件事，最後賴總統才在會議中拍板，請副總統蕭美琴親自出席。除了副總統蕭美琴出席IPAC峰會之外，前總統蔡英文也出訪德國，並出席「柏林自由會議」發表演說，對於蔡英文、蕭美琴同一週相繼訪歐，曾任歐洲議會友台小組主席的前歐洲議會議員包瑞翰表示，這在過去是不可想像的，顯示台歐關係正顯著升溫。原文出處：頭家講(影)／蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家 更多民視新聞報導高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了自我感覺良好？白營民調曝「黃國昌能選贏蘇巧慧」 趙少康證實了連眾多中配都受不了檢舉！錢麗涉煽動武統 政府要審查她居留資格了民視影音 ・ 1 天前
拖到紅色警戒才停班課！花蓮縣府「慢半拍」被罵爆 竟再甩鍋中央
鳳凰颱風來勢洶洶，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（10）日上午7時達到紅色警戒，但花蓮縣府卻拖到快8時才宣布停班停課，大批民眾湧入縣政府臉書開罵。沒想到，縣府竟再次甩鍋給中央！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前