民進黨金門找不到人? 「這女人」太強 對打恐成砲灰 馬祖也成提名「黑洞」

國民黨立委陳玉珍。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 2026 縣市長選戰即將開打，民進黨內部已定調力拚在今年農曆年前完成各縣市首長提名作業，不過在金門與馬祖兩地，提名進度卻明顯落後，甚至出現「找不到人」的尷尬局面，成為黨內最棘手的挑戰。

目前總統賴清德已陸續公布三波提名名單，僅剩台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣，以及金門、連江縣尚未定案。其中金馬兩地，因基層實力薄弱、知名度人選稀缺，被黨內形容為「難上加難」。

民進黨秘書長徐國勇日前也坦言，雖然希望 22 縣市能在農曆年前完成提名，但金門、馬祖等地，確實可能延後到年後處理，主因正是「找人比較困難」。

民進黨秘書長徐國勇坦言，雖然希望 22 縣市能在農曆年前完成提名，但金門、馬祖可能會延後。 圖：張良一/攝

在馬祖方面，據《TVBS》引述地方人士指出，連江縣長選舉至今無人表態參選，加上缺乏高知名度人選，黨內評估提名效益有限。過去長期經營馬祖、曾代表民進黨參選立委與縣長的李問，目前已升任國安會副秘書長，回鍋參選可能性幾乎為零，使得馬祖出現「無人可提」的狀態。據了解，賴清德已接受連江縣本屆不提名縣長人選的規劃方向。

相較之下，金門的情況更讓黨中央陷入兩難。據《TVBS》轉述，在近期一次民進黨中執會上，有金門中執委向賴清德報告，本屆縣議員將力拚提名 3 席、較現有席次再成長，獲得賴清德肯定；但當賴隨即詢問「金門真的沒有人要出來選縣長嗎」，現場卻一片沉默。

與會人士透露，賴清德當場至少 3 度詢問是否有人願意挑戰金門縣長，甚至私下持續探問金門方面是否仍有潛在人選，顯示他對金門選區格外重視。然而，即便曾有人推薦當地立委陳培瑜，賴清德對該人選仍未明確表態，提名問題持續卡關。

黨內人士分析，賴清德之所以不願輕易放棄金門，主要有兩層考量。其一，國民黨立委陳玉珍長期在金門的政治作為及其兩岸立場，對民進黨而言具有高度「指標性」，若完全缺席，恐形同政治退場；其二，賴清德向來不喜歡「未戰先退」，即便勝算不高，仍希望保有一戰姿態。

不過，地方政治現實卻不容樂觀。據《TVBS》指出，近日金門地方流傳一份內參民調，顯示陳玉珍支持度已接近 7 成，讓民進黨內部普遍評估，不論派誰上陣，都恐成「砲灰」。

