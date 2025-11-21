民進黨鐵板區 執政嘉縣逾20年

國民黨嘉義縣議會總召李國勝表示，嘉義縣是艱困選區，參選縣長人選要再三考量。（本報資料照片）

民進黨在嘉義縣執政逾20年，綠營勢力穩若泰山，國民黨長期屈居弱勢，多屆無強棒能與綠營抗衡、爭奪百里侯大位，導致民眾普遍認知，只要民進黨參選人初選過關，「頭過身就過」，勝出人選就會是下屆嘉義縣長，也讓藍營基層對嘉義縣這塊艱困選區感到無力。

嘉義縣自民進黨前縣長陳明文執政後，歷經張花冠、翁章梁入主縣府，加上陳明文運籌帷幄下，藍營地方勢力不斷萎縮，如今基本盤剩不到4成，幾乎等同綠營鐵板塊，從縣府到議會完全執政的優勢難以被撼動，也讓民進黨縣長初選動輒殺到見骨。

政壇人士認為，立委蔡易餘、議員黃榮利主要勢力都在海區，要在初選出線，需爭取在山區有雄厚實力、藍綠都相挺的嘉義縣議長張明達支持。被視為關鍵力量的張明達說，「一個是好朋友、一個是換帖兄弟」，挺誰都說不過去，初選只會造成再次分裂和恩怨，希望協調能有好結果。

而國民黨長期未培養人才，縣長人選總是姍姍來遲，已多屆縣長提名落在選舉年的5月、6月，不分區立委王育敏本屆參選縣長，直到2022年8月初才獲徵召，雖然拜大環境對民進黨不利所賜，王育敏參選短短數月就拿到逾10萬選票，寫下國民黨8年來縣長候選人最高得票紀錄，但依然無法扭轉綠大於藍劣勢。

眼看民進黨即將舉辦初選，國民黨未見任何提名動作，支持者不免心浮氣躁，國民黨嘉義縣議會總召李國勝表示，新任黨主席鄭麗文才上任，地方還沒走完，「再給她一些時間」，嘉義縣是艱困選區，人選要再三考量。