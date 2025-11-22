民進黨開鍘垃圾山主謀李有財 蘇一峰酸：昨還說是國民黨的

高雄月世界遭不肖業者傾倒數十噸垃圾形成「垃圾山」，幕後主謀碧紅里里長李有財父子檔身分曝光後，民進黨今（22）日火速發出聲明開除李有財黨籍。對此，胸腔科醫師蘇一峰質疑，前一天還有人洗風向稱李有財是國民黨籍，如今又宣布開除黨籍，怎麼說法變來變去。

碧紅里里長李有財。（圖／李有財臉書）

李有財曾四度連任里長，並擁有環境工程碩士學位，其黨籍歸屬成為各界關注焦點。國民黨立委柯志恩指出，案件剛發生時，外界誇大李有財是前國民黨籍人士，後來證實他其實是民進黨籍。柯志恩強調，垃圾山事件是民進黨籍里長所涉及的案件，應該要由民進黨對外說明清楚。

廣告 廣告

月世界垃圾山。（圖／報系資料照）

蘇一峰則在臉書發文指出，昨天還洗風向說是國民黨，今天又說要告國民黨造謠，現在又說要開除李有財黨籍，說法變來變去。貼文引發網友熱烈討論，有網友留言指出，開除就不是了、一貫的伎倆推脫拉扯、見笑轉生氣。

也有網友表示，「以前確實是國民黨的，只不過像徐巧芯說的，國民黨發現有問題不要他了，被民進黨吸收了，現在出包了民進黨把他開除黨籍」。另有網友質疑，「最後證實是民進黨的，這樣真的很不好，是民進黨的承認就是了」、「大切割術發動、不只垃圾山還有大峽谷、不用說太多趕快政黨輪替」。

延伸閱讀

台南後壁垃圾山連燒4天「超級臭」 謝龍介：請黃偉哲拿出魄力

美濃大峽谷吵一個月高雄又見垃圾山 黃揚明：這些人沒在怕

挺陳其邁告陳菁徽！邱議瑩：國民黨見不得高雄好