民進黨開除月世界垃圾山主嫌 醫酸：昨天還洗風向說是國民黨
高雄月世界被不肖業者傾倒數十噸垃圾，變成「垃圾山」，背後主謀是碧紅里里長李有財父子檔。民進黨高雄市黨部昨（21日）晚間發聲明，火速開除李有財黨籍。胸腔科醫師蘇一峰不禁表示，昨天還洗風向說是國民黨，現在又說馬上要開除黨籍，說法變來變去。
針對月世界「垃圾山」主謀李有財的背景，李有財曾四度連任里長，更擁有環境工程碩士學位。國民黨柯志恩也指出，此案剛發生時，外界誇大李有財是前國民黨籍人士，後來證實他其實是民進黨籍；柯志恩更強調，垃圾山事件是民進黨籍里長所涉及的案件，應該要由民進黨對外說明清楚。
李有財的黨籍也備受關注，蘇一峰今(22日)在臉書貼文表示，昨天還洗風向說是國民黨，今天又說要告國民黨造謠，現在又說馬上要開除黨籍 ，說法變來變去。
網友留言表示，「你知道的太多」、「開除就不是了！X」、「一貫的伎倆~推~脫~拉~扯!!! 哀~」、「見笑轉生氣」、「他也沒說錯啊。以前確實是國民黨的。只不過像徐巧芯說的。國民黨發現有問題，不要他了。被民進黨吸收了，現在出包了，民進黨把他開除黨籍」、「所以，最後證實是民進黨的？這樣真的很不好，是民進黨的承認就是了！」、「大切割術發動」、「不只垃圾山，還有大峽谷」、「不用說太多，趕快政黨輪替」。
