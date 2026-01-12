民進黨雲林縣議員提名趨向謹慎 不讓本屆過度提名憾事重演

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕2026年選舉民進黨在雲林縣除了徵召立委劉建國參選縣長以外，縣議員選舉也格外受矚目，而黨部這次提名縣議員趨向謹慎，以避免本屆虎尾選區過度提名、徵召，「黨內互打」、票源分散導致慘敗歷史重演。

民進黨雲林縣黨部2026年縣議員部分將從今天起至16日受理領表及登記。預定斗六區提名4席，虎尾區3席、西螺區3席、北港區3席、台西區3席、斗南區2席。其中最受矚目的是虎尾區的3席和斗南區的2席，和本屆相較都明顯的減少。

這次的選舉提名雲林縣黨部明顯趨向於謹慎，主要因為3年多前的本屆縣議員選舉時，虎尾地區原本提名3席，包括林文彬、蔡秋敏、李政峰，但在最後階段，由於前立委蘇治芬強勢介入要求補徵召林武正，導致最後的慘敗，虎尾區9個席次的縣議員只當選1席。

最離譜的是當年的補徵召1人加上原獲提名的3人，4人的根據地全部在虎尾，虎尾民進黨基本盤固定，4名參選人為求當選，最後演變成嚴重「黨內互打」，結局是只有當過虎尾鎮長的林文彬1人吊車尾當選，連民進黨最資深的老牌議員蔡秋敏也意外成為落選頭。這也讓此次的提名作業格外小心謹慎，希望力拚增加當選席次。

