民進黨雲林縣鄉鎮市長提名登記 突換填「意願表」地方議論

雲林縣議員張維崢要轉換跑道參選下屆林內鄉長選舉，在地方多位村長、鄉代力挺陪同前往縣黨部填寫意願表。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨雲林縣鄉鎮市長提名登記原訂昨(19)日至23日辦理，縣黨部緊急在臉書粉專PO文，考量議員及鄉鎮市長選情，整體布局，把登記改為填寫「意願表」，再經過黨提名機制，推出最強的候選人。此舉引起議論，黨部執行長蔡永富表示，目的是為廣徵有意願、有實力人才，爭取最大勝利。

2026地方大選，民進黨雲林縣黨部啟動提名作業，議員登記已在上週五(16日)截止，6個選區預計提名18席只有14人登記，且現任10席僅有5人登記。

本週19日至23日辦理鄉鎮市長提名登記，昨天一早黨部在臉書PO文，議員登記截止，有多位現任議員有意轉換跑道，故黨部選對會建議先透過鄉鎮市長的參選意向書，通盤考量議員及鄉鎮市長選情，整體布局，經過黨提名機制，推出最強的候選人。

據指出，黨部此舉引起爭議，有黨員說多次選舉這是頭一遭提名登記改為填意願表，也有黨員認為這樣對依規則登記的人不公平。

現任議員張維崢要轉換跑道參選下屆林內鄉長，今(20)日在9名村長及多位鄉代力挺陪同下，到縣黨部填寫意願表，他強調，尊重黨的初選機制，但絕不接受協調。

對外界質疑，蔡永富受訪表示，只要有意願參選，不限民進黨員都可來填意願表，黨部會根據填寫情況，向選對會建議協調徵召最有實力者，爭取最大勝利。

縣黨部統計至今天中午，包括林內、水林、褒忠、莿桐、元長及斗六等6鄉鎮市共有8人填意願表，其中林內、褒忠都有2人。

民進黨雲林縣黨部啟動年底地方選舉提名登記作業。(記者黃淑莉攝)

