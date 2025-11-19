民進黨雲林縣長參選人選遲未出爐 支持者憂生變

民進黨選對會19日討論縣市長參選人選，外傳雲林縣預計徵召立委劉建國，但最後卻沒有結論，讓支持者憂心生變。（本報資料照片）

民進黨選對會19日討論苗栗縣長與雲林縣長參選人選，苗栗縣建議徵召縣議員陳品安，外傳雲林縣預計徵召立委劉建國，但最後卻意外沒有結論。雲林綠營支持者對此大多表示憂心，認為人選遲未出爐，是否出現什麼問題？甚至傳出前雲林縣長、前立委蘇治芬有可能再度參選的聲音。

張嘉郡上任本屆立委後，即表態有意願參選明年雲林縣長選舉，劉建國雖至今未鬆口，但黨內外都已認定非他莫屬。且2人均已分別擔任國、民兩黨雲林縣黨部主委，接手黨務為選情布局，外界都視明年雲林縣長選舉，將如本屆縣長選舉張麗善與劉建國對戰一般，再度上演藍、綠之戰。

因此雲林綠營支持者都認為民進黨選對會將在19日建議徵召劉建國，沒想到結果卻是「雲林部分選對會仍在討論中」，這讓支持者大感意外，因為大部分支持者覺得目前並沒有其他競爭人選，與其情況不明，不如盡早確定，以利布局凝聚向心力。

一名民進黨民意代表直言，近期下鄉服務，常會與民眾聊到明年縣長選舉，很多人問他民進黨到底要提名誰？若遲遲無法確定，會讓人懷疑是否中央與地方意見不同。劉建國是目前黨內最有可能出戰的人選，萬一陣前換將，將會造成很大的動盪，這絕非綠營支持者樂見的。

政壇人士分析，民進黨雲林縣長參選人選遲未出爐，所謂日久生變，目前擔任中央畜產會董事長的蘇治芬，本屆尋求立委連任未果，但雲林仍有許多死忠支持者，甚至出現「蘇治芬可能再參選縣長」、「民調請支持蘇治芬」聲音。相比國民黨人選的明朗化，民進黨恐要加快腳步因應。

