民進黨雲林縣黨部定調2026初選藍圖 劉建國宣示團結出擊 厚植基層戰力拚雲林未來

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】民主進步黨雲林縣黨部今(5)日正式公布2026年地方選舉基層公職初選時程，涵蓋鄉鎮市長、縣議員及鄉鎮市民代表等選舉項目。縣黨部主委劉建國強調，初選制度是民主的起點，更是團結的考驗，縣黨部將以公平透明機制選拔最具戰力人選，厚實基層服務能量，凝聚黨內向心力，為雲林未來提前布局、穩健出發。

雲林縣黨部表示，相關初選時程係經執行委員會及黨員代表大會審慎討論後拍板定案，目的在建立明確規範，讓有志投入地方服務的黨員有所依循，也讓整體選務推動更具秩序與公信力。縣黨部指出，制度清楚、程序公開，是黨內民主的重要基石，更是贏得社會信任的關鍵。

依據縣黨部公告，初選登記將分為兩階段進行。第一階段為縣議員、鄉鎮市民代表及村里長選舉，訂於1月12日至16日受理領表與登記；第二階段則為鄉鎮市長選舉，登記時間為1月19日至23日。縣黨部提醒，有意參選者務必依規定時程辦理相關作業，確保參選權益。

劉建國表示，為避免資源分散與選務混亂，本次初選明訂每位黨員僅能登記一項參選職務，不得重複登記。若登記截止後，參選人數超出原訂提名名額，縣黨部將秉持團結優先原則，先行啟動協調機制；若協調未果，才會依黨內制度進行全民調，確保提名過程具備民意基礎與正當性。

劉建國進一步指出，民進黨的價值不只是在選舉勝負，更在於是否真正走進地方、回應人民需求。初選不是競爭誰聲量大，而是檢視誰最了解地方、最願意承擔責任。縣黨部預計於今年3月底前完成所有民調作業與提名建議名單，提前完成布局，讓候選人能及早深耕地方、累積服務成果。

劉建國最後強調，雲林正站在轉型與前進的關鍵路口，無論是產業升級、公共建設或世代交替，都需要更多有理想、有行動力的夥伴投入基層。縣黨部將以最嚴謹的制度、最開放的態度，廣邀認同民進黨理念的同志參與初選行列，集結團結的力量，一步一腳印，為雲林的未來全力以赴。