民進黨雲林縣黨部水林鄉秋季健走暨在地農產推廣活動熱鬧展開

▲民進黨雲林縣黨部舉辦水林鄉秋季健走暨在地農產推廣活動，熱鬧登場！鄉親以行動走出健康、看見地方美景。（記者劉春生攝）

由民進黨雲林縣黨部與水林鄉尖山腳社區發展協會、蕃薯厝社區發展協會共同舉辦的「水林鄉秋季健走暨在地農產推廣活動」熱鬧展開，吸引眾多在地鄉親及旅外朋友攜家帶眷參與，以最健康、最貼近土地的方式，一同走進尖山腳與蕃薯厝的山水風光與人文魅力。

活動現場氣氛溫馨、熱鬧，立法委員兼民進黨雲林縣黨部主委劉建國表示，尖山腳與蕃薯厝社區擁有豐富的人文底蘊與自然景觀，是「非常有靈魂、非常美麗的地方」。他開心地說，今天大朋友、小朋友手牽手，邊走邊欣賞美景、享用在地美食，是最幸福的周末時光。他強調，健走活動的初衷，就是希望大家能從家裡走出來，重新認識自己的土地，提升對地方的認同感。透過運動、透過交流，不僅增進健康，更讓社區之間的情誼更加緊密，意義十分深遠。

尖山腳社區發展協會理事長葉吳秋蘭也特別向所有參與者表達歡迎與感謝。他說，尖山腳環境優美、物產豐富，歡迎鄉親常來走走、運動、採買。他也介紹社區特色產業，包括手滷菜、阿嬤的粿、手工花生糖、烘焙餅乾、蛋捲、蛋糕、地瓜包，以及小城水域田區的蔬果、有機蔬菜、有機米等，都是居民用心投入、最具在地風味的產品，期盼鄉親能多多支持。

水林鄉民代表陳文正也表示，非常感謝民進黨雲林縣黨部選擇在尖山腳舉辦這麼有意義的健走活動。他提到，尖山腳在蘇治芬前立委與劉建國立委的努力下，已完成三期重要建設，今天眾多鄉親與旅外朋友回到社區，就是最好的肯定。他強調，大家在健走過程中，不僅感受地方之美，也親眼看到兩位立委長期投入地方建設的成果，「大家都說讚！」並感謝劉建國委員帶領黨部團隊如此用心辦理。

民進黨雲林縣黨部表示，未來將持續以實際行動走入社區，結合運動、觀光與農產推廣，帶動地方能量，讓更多人看見水林之美，走出健康、走進社區、走向更好的生活。