▲民進黨雲林縣黨部發佈基層選舉初選時程，劉建國：團結優先、厚實基層服務力。（記者劉春生攝）

民主進步黨雲林縣黨部五日發佈二零二六選舉鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表登記作業相關時程規定。經縣黨部執行委員會及黨員代表大會共同決議，確認相關領表、登記時間；縣黨部主任委員劉建國表示，此次初選作業秉持公平、公正、公開原則，目標是選拔優秀人才，為雲林鄉親提供最扎實的服務，並全力達成「黨內大團結」之目標。

初選登記時程分二階段辦理：

一. 縣議員、鄉鎮市代表與村里長： 將於一月十二日至十六日正式受理領表及登記。

二. 鄉鎮市長： 緊接著於一月十九日至二十三日受理登記。

劉建國主委強調，為了確保選務工作的精準推進，每位黨員限登記一項參選職務，不可重複登記。若登記截止後出現參選人數超過預定提名名額，黨部將先行展開協調；若協調不成就將進行全民調，預計於今年三月底前完成所有民調作業與提名推薦名單。

劉建國最後表示，雲林正面臨轉型與發展的關鍵期，需要更多有理想、有熱誠的黨員加入基層服務行列。縣黨部將以最嚴謹的程序，在三月完成整體布局，邀請所有認同民進黨理念的同志共襄盛舉，一起為雲林打拚。