民進黨雲林縣黨部發布新聞稿表示：民主進步黨正式提名劉建國 參選二零二六年雲林縣長選舉

▲民進黨中央黨部三十一日下午公布新一波縣市首長提名人選，其中雲林縣長將由立委劉建國（圖）披戰袍出征，他也在現場發表未來願景。（立委劉建國服務處提供）

二零二五年最後一天十二月三十一日，民主進步黨正式提名劉建國為雲林縣長候選人，參選二零二六年縣市長選舉。

在提名記者會上，黨主席、總統 賴清德 肯定劉建國多年來在雲林地方的耕耘與付出，並細數其為雲林爭取的重要建設與政策成果，包括「臺大醫院雲林分院虎尾院區二期擴建」、「濁水溪百年揚塵治理」等。同時也特別提及「台灣癌症新藥基金」，肯定劉建國長年於立法院衛生環境委員會中，對急重難罕疾病與弱勢族群的關注與投入。

劉建國表示，感謝民進黨中央再次徵召，也感謝賴總統的鼓勵與肯定，更感謝雲林鄉親長期以來的支持與加油，讓他有機會持續為雲林打拚。

劉建國指出，雲林仍有許多需要改善的地方，特別是面對高齡人口比例偏高，以及旅外人口居全國之多的現況，他始終主張「長輩顧得好，年輕人才能減免煩惱」。因此，他向中央爭取以醫學中心規模推動「臺大醫院雲林分院虎尾院區二期擴建」，總經費一百二十九億元，同時成功爭取「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」設置於雲林，總經費三十九億元。透過醫療與高齡研究雙核心的共伴效應，期盼讓雲林在高齡醫療政策上扮演更關鍵的角色。

針對環境議題，劉建國回顧，濁水溪長年受到揚塵問題困擾，對居民生活與學習環境造成影響。自一零六年起，他向當時的行政院長、亦即現任總統賴清德陳情爭取中央治理計畫，目前已推動至第三期，濁水溪揚塵天數已由過去最高五十九日，降至目前平均十日以下，治理成果逐步展現。

劉建國指出，雲林是農業大縣，西螺果菜市場每日供應全國約四分之一的產量，他期待社會不僅看見農業產值，更要看見農業與農民的價值。因此，他主張打造雲林農業新價值，推動農業結合生技與科技，發展「雙技農業」。同時在立法院期間，劉建國也推動農業三保一金，保障農民生活，並在擔任司法法制委員會召集委員時，完成農委會升格為農業部的重要改革。

在中醫藥產業方面，劉建國指出，中藥是台灣的重要產業，但長期高度仰賴進口，他曾召集中醫藥司至雲林實地勘查，期盼在雲林打造中醫藥專區，並串聯彰化、嘉義，形成中醫藥生產廊道，朝向以台灣自產藥材照顧台灣人的方向發展。

民進黨雲林縣黨部發布新聞稿表示：劉建國也提到，感謝母親一路以來的支持。對於《經濟日報》公布的二零二五年「幸福城市」調查中，雲林縣排名最後，他坦言心情沉重，也因此選擇承擔民進黨與賴總統交付的責任，期盼以在立法院多年的歷練，持續為雲林努力。