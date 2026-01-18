民進黨雲林議員登記冷 多區不足額

雲林縣第六選區縣議員蔡永富（二排中）將交棒給胞弟蔡永順，兒子蔡嘉峻也將挑戰山地原住民議員席次。（周麗蘭攝）

雲林縣第五選區縣議員蔡岳儒下屆將挑戰「七連霸」。（周麗蘭攝）

九合一選舉將於今年底登場，民進黨雲林縣黨部預計在全縣6個選區提名18席議員，被認為是保守提名策略，但16日登記截止，全縣僅有14人完成登記，其中9人為新人，5人是現任，僅西螺區超額登記1人須協調；其餘斗六區、虎尾區、北港區及台西區均低於提名人數。

第一選區（斗六區），現任議員有江文登、張維崢，張維崢將回鍋參選林內鄉長。縣黨部原規畫提名4席（包含1席婦女保障名額），但僅江文登、林群力及廖郁賢（女）登記。

廣告 廣告

第二選區（斗南區）現任議員張庭綺，原計提名2席，登記者為張庭綺及高明達。第三選區（虎尾區）現任議員林文彬，預計提名3席，登記者僅林文彬及李明明（女）。

第四選區（西螺區）現任議員洪如萍（女），預計提名3席，但有4人完成登記，包括洪如萍、周志鵬、李泓儀及王裔迪（女），是唯一須協調或初選的選區。

第五選區（台西區）提名3席，現任議員有蔡永富、顏嘉葦，但2人都不再參選，登記者僅蔡永順及郭佩瑄（女）。第六選區（北港區）現任議員蔡岳儒、洪孟真，預計提名3席，僅蔡岳儒登記。

令人意外的是，虎尾區歷來是參選熱區，本屆民進黨新人僅現任元長鄉長李明明。北港區的洪孟真為現任黨團總召，卻未登記，可能轉戰口湖鄉長。台西區蔡永富不僅交棒給胞弟蔡永順，兒子蔡嘉峻（山地原住民）也將參選，選情值得觀察。

雲林縣議會現有43席，下屆將增設平地及山地原住民議員各1席，共45席。從登記名單來看，如何激勵綠營基層選戰士氣，將是準縣長參選人劉建國的重要挑戰。