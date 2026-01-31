民進黨雲林鄉鎮市長提名2/4至2/6開放登記 劉建國：不限民進黨籍

民進黨雲林縣黨部主委、立委劉建國指出，2月4至6日開放鄉鎮市長登記參選，將採開放式，不限民進黨籍，廣納人才。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕2026大選年底登場，民進黨雲林縣黨部日前已完成縣議員登記作業及鄉鎮市長意願表填寫，前者僅登記14席，後者有8鄉鎮未有人填寫。黨部主委、立委劉建國今(31)日受訪表示，盼各鄉鎮市及議員都能足額提名，鄉鎮市長將於2月4至6日開放登記，為廣納人才，採開放式登記，不限民進黨籍，目標3月底前完成提名。

黨部從1月12日起展開縣議員提名登記，原預計提名18名，經過5天登記時間，僅有14人前來登記，其中第1、3、5、6等4個選區，登記人數不足預計提名席次，第4選區則多於提名席次，黨部會先協調；至於鄉鎮市長意願表登記，1月19至23日辦理，有9鄉鎮皆1人登記、2鄉鎮2人、水林鄉則有3人登記，還有8鄉鎮皆無人登記。

劉建國今出席黨部的寒冬受暖活動時表示，為廣納人才爭取最大勝選，此次採取開放式提名，不限民進黨籍，縣議員依舊預計提名18席，會持續徵詢人才，至於鄉鎮市長選舉提名，目標20鄉鎮市都提出最適當人選，預計3月底前與縣議員提名同步定案。

劉建國指出，近10年縣黨部黨員人數大約5000至6000人，與20多年前萬名黨員的盛況相較減少，每次大選時才略增，但選後消退，如今雲林縣目前由國民黨執政7年多，藍營夾帶行政資源優勢，民進黨更顯得是「小蝦米對抗大鯨魚」，就任黨部主委以來已辦逾300場基層座談與公益活動，盼藉此喚回黨員認同，希望號召認同理念的人站出來。

至於藍營方面，國民黨雲林縣黨部表示，2月6日將依照黨中央相關辦法召開作業會議，預計最快將在農曆春節後展開地方選舉提名。

