民進黨雲林8鄉鎮找不到鄉鎮長參選人 將開放登記不限黨籍

民進黨雲林8鄉鎮找不到鄉鎮長參選人，黨部主委、立委劉建國（見圖）31日表示將開放登記不限黨籍。（張朝欣攝）

民進黨雲林縣黨部2026地方選舉鄉鎮市長提名作業，由領表登記改為填寫「參選意向書」，結果有8鄉鎮沒有人填寫，黨部主委、立委劉建國31日表示雲林是艱困選區，為凝聚向心力，各鄉鎮市長及縣議員將以足額提名為目標，鄉鎮市長選舉2月4日至6日開放登記，不限民進黨籍，預計3月底前完成提名作業。

民進黨雲林縣黨部本月19日至23日進行下屆全縣20鄉鎮市長選舉黨內領表登記作業，卻在19日緊急在臉書粉專貼文「據了解有許多現任議員有意轉換跑道，故黨部選對會建議先透過鄉鎮市長的參選意向書，通盤考量議員及鄉鎮市長選情，整體布局，經過黨提名的機制，推出最強的候選人」。

廣告 廣告

全縣20鄉鎮市填寫「參選意向書」結果，斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、崙背鄉、麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉、口湖鄉8鄉鎮無人填寫。斗六市、西螺鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、二崙鄉、東勢鄉、元長鄉9鄉鎮市各1人；林內鄉、褒忠鄉各2人；水林鄉3人。

另外，縣議員領表登記作業已於本月16日截止，全縣6個選區預計提名18席，但僅14人登記。

劉建國表示，民進黨為廣納人才，爭取勝選機會，鄉鎮市長將採取開放式提名，不限民進黨籍，2月4至6日開放登記，希望20鄉鎮市都能找到最適當的人參選。縣議員方面，則維持提名18席，持續徵詢適當人選。預計在3月底完成鄉鎮市長與縣議員提名。

國民黨雲林縣黨部則預定於2月6日，依黨中央相關辦法召開作業會議，預計農曆春節過後啟動提名作業。

【看原文連結】