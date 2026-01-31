民進黨青年培力營賴清德親自授課 許諾給大家更好台灣

民進黨青年培力營，賴清德授課，許諾給大家更好台灣。(民進黨提供)

民進黨青年培力營，賴清德親自授課。(民進黨提供)

民進黨為期二日的「2026春季破浪培力營」今(31)日圓滿落幕，身兼黨主席賴清德總統親自授課，他許諾會給大家一個更好的台灣，政府會繼續打拚讓國家更好，也讓大家的生命有更精彩的人生。

這次民進黨青年部分別以「組織經營」、「社群文宣」、「地方統戰」等為題，邀請民進黨秘書長徐國勇、民進黨副秘書長翁世豪、新境界文教基金會副董事長邱義仁、苗栗縣長參選人陳品安、立法委員吳沛憶、沈伯洋為講師，傳承選戰經驗給學員。賴清德主席也親自現身給予學員勉勵。

廣告 廣告

賴清德今授課時表示，未來大家都有機會成為民進黨政治幕僚，甚至代表民進黨參選。自己身為民進黨主席，有必要介紹民進黨給大家認識。除了民進黨的價值、發展歷史、創黨精神，也將目前執政團隊的施政目標與國家方向，清楚向大家說明。

賴清德提到，2025年台灣的經濟成長率高達8.63％，台美關稅協議也獲得比日韓更好的結果。台灣的經濟前景是好的，企業正不斷地擴大，在全球建立事業版圖，展現台灣的經濟實力，期望未來不管太陽在哪個地方升起，都可以照亮台灣企業。

最後，賴清德許諾會給大家一個更好的台灣，請大家要保有理想、勇氣，確立自己的人生目標後，努力追求，勇敢寫下自己的人生故事，不管結果是成功或失敗，都不要給自己的人生留下遺憾。

【看原文連結】